Днепр готовится к продолжительным отключениям электричества зимой

Директор компании "ДТЭК Днепровские электросети" Андрей Терещук предупредил о возможных длительных периодах отключения электроэнергии в городе Днепр (бывший Днепропетровск), административном центре Днепропетровской области Украины, в зимний период.
Директор компании "ДТЭК Днепровские электросети" Андрей Терещук предупредил о возможных длительных периодах отключения электроэнергии в городе Днепр (бывший Днепропетровск), административном центре Днепропетровской области Украины, в зимний период.
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