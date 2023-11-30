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Живая Кубань

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  • Pawel Polistchuk
    А владелец, поломавший пристройку, не желает посодействовать в приобретении жилья? Ведь он поломал, ТИПА, свою собств...В Северском район...
  • Галина Светлая
    Это война к сожалению.Что там было на самом деле узнаем позже.Танк ВСУ атаковал...
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    Как вы правы.Разучились летать...

«Опасно, но интересно»: в зоне СВО работает пресс-секретарь кубанского главка МВД

«Опасно, но интересно»: в зоне СВО работает пресс-секретарь кубанского главка МВД

«Опасно, но интересно»: в зоне СВО работает пресс-секретарь кубанского главка МВДХорошо известный кубанским журналистам и общественности региона глава пресс-службы главка МВД по Краснодарскому краю Александр Рунов сейчас проходит службу в зоне СВО в Запорожской области.

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