«Опасно, но интересно»: в зоне СВО работает пресс-секретарь кубанского главка МВД

«Опасно, но интересно»: в зоне СВО работает пресс-секретарь кубанского главка МВДХорошо известный кубанским журналистам и общественности региона глава пресс-службы главка МВД по Краснодарскому краю Александр Рунов сейчас проходит службу в зоне СВО в Запорожской области.
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