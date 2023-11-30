«Опасно, но интересно»: в зоне СВО работает пресс-секретарь кубанского главка МВД

«Опасно, но интересно»: в зоне СВО работает пресс-секретарь кубанского главка МВДХорошо известный кубанским журналистам и общественности региона глава пресс-службы главка МВД по Краснодарскому краю Александр Рунов сейчас проходит службу в зоне СВО в Запорожской области.