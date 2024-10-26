Do Rzeczy: Лукашенко сделал "удивительные" заявления о Крыме и отношениях с РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал "удивительные" заявления в интервью российскому СМИ на полях саммита БРИКС касательно взаимоотношений с Россией и принадлежности Крыма, пишет польский портал Do Rzeczy.
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