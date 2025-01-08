Обновленный Porsche 911 Carrera S: пока только задний привод[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Плановое обновление семейства Porsche 911 началось еще прошлой весной, но продвигается оно без спешки.
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