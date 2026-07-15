Восток-Медиа С 1 сентября грядущего года в России вступает в силу новый порядок для трудовых мигрантов.
С 1 сентября мигрантов обяжут проходить осмотр за свой счет под угрозой депортации
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вячеслав
Всё равно найдут лазейку, как неофициально оформить. Прошло то время, когда это можно было сделать ещё раньше.
Ответить
1 м.
НП
Наталья Павлова
А медицинское обследование касается только ТРУДОВЫХ мигрантов? А те, кто приезжает в Россию жить, жёны, дети и прочие родственники, проходить медицинское обследование не будут? Надо их тоже заставить обследоваться, чтобы тащить сюда семейство мигрантам было невыгодно. И чтобы у них не было шансов заражать россиян. А ещё при обследовании посещение психиатра должно быть обязательным для ВСЕХ мигрантов, мигранток и мигрантёнышей.
Ответить
1 м.
МП
Михаил Пантюхин
А те десятки миллионов, которых уже впустили и даже сделали "гражданами России за долю малую" проверить не нужно и по всем статьям и не только медицинским, но и политическим, а то есть уважение к Законам РФ, традициям коренного народа России, отсутствия нарушений в своём стане и здесь в России, я молчу о преступлении хоть одном, далее их полного отказа от ваххабитских бород, замоташек, я молчу про намазы публичные и за косой взгляд на сотрудника силового блока и граждан России и после штрафов этого ржавого и его рабовладельца штрафовать нещадно и сажать с коэффициентов 2 по максимальному сроку. Вот тогда и будет порядок , а не бардак, который переходит в хаос! Развели зверье в России, а точнее ввезли и дали волю этим ржавым даже Суды дают не сроки а штрафы, это как понимать, если это не предательство и коррупция? Куда идём товарищи?
Ответить
1 м.
Свежие комментарии