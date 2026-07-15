С 1 сентября мигрантов обяжут проходить осмотр за свой счет под угрозой депортации

А медицинское обследование касается только ТРУДОВЫХ мигрантов? А те, кто приезжает в Россию жить, жёны, дети и прочие родственники, проходить медицинское обследование не будут? Надо их тоже заставить обследоваться, чтобы тащить сюда семейство мигрантам было невыгодно. И чтобы у них не было шансов заражать россиян. А ещё при обследовании посещение психиатра должно быть обязательным для ВСЕХ мигрантов, мигранток и мигрантёнышей.

МП

Михаил Пантюхин

А те десятки миллионов, которых уже впустили и даже сделали "гражданами России за долю малую" проверить не нужно и по всем статьям и не только медицинским, но и политическим, а то есть уважение к Законам РФ, традициям коренного народа России, отсутствия нарушений в своём стане и здесь в России, я молчу о преступлении хоть одном, далее их полного отказа от ваххабитских бород, замоташек, я молчу про намазы публичные и за косой взгляд на сотрудника силового блока и граждан России и после штрафов этого ржавого и его рабовладельца штрафовать нещадно и сажать с коэффициентов 2 по максимальному сроку. Вот тогда и будет порядок , а не бардак, который переходит в хаос! Развели зверье в России, а точнее ввезли и дали волю этим ржавым даже Суды дают не сроки а штрафы, это как понимать, если это не предательство и коррупция? Куда идём товарищи?