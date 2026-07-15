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С 1 сентября мигрантов обяжут проходить осмотр за свой счет под угрозой депортации

С 1 сентября мигрантов обяжут проходить осмотр за свой счет под угрозой депортации

Восток-Медиа С 1 сентября грядущего года в России вступает в силу новый порядок для трудовых мигрантов.

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Комментарии
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Вячеслав
Всё равно найдут лазейку, как неофициально оформить. Прошло то время, когда это можно было сделать ещё раньше.
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1 м.
НП
Наталья Павлова
А медицинское обследование касается только ТРУДОВЫХ мигрантов? А те, кто приезжает в Россию жить, жёны, дети и прочие родственники, проходить медицинское обследование не будут? Надо их тоже заставить обследоваться, чтобы тащить сюда семейство мигрантам было невыгодно. И чтобы у них не было шансов заражать россиян. А ещё при обследовании посещение психиатра должно быть обязательным для ВСЕХ мигрантов, мигранток и мигрантёнышей.
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1 м.
МП
Михаил Пантюхин
А те десятки миллионов, которых уже впустили и даже сделали &quot;гражданами России за долю малую&quot; проверить не нужно и по всем статьям и не только медицинским, но и политическим, а то есть уважение к Законам РФ,  традициям коренного народа России,  отсутствия нарушений в своём стане и здесь в России, я молчу о преступлении хоть одном, далее их полного отказа от ваххабитских бород, замоташек, я молчу про намазы публичные и за косой взгляд на сотрудника силового блока и граждан России и после штрафов этого ржавого и его рабовладельца штрафовать нещадно и сажать с коэффициентов 2 по максимальному сроку. Вот тогда и будет порядок , а не бардак, который переходит в хаос! Развели зверье в России, а точнее ввезли и дали волю этим ржавым даже Суды дают не сроки а штрафы, это как понимать, если это не предательство и коррупция? Куда идём товарищи?
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1 м.