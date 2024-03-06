Секреты эффективного снижения веса весной: советы диетологов Ирэн ОрлонскаяВ России число лиц с лишним весом по-прежнему не достигает уровня лидеров по ожирению, однако негативная динамика не остается незамеченной.
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