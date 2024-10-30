🇯🇵 О парламентских выборах в Японии Прошлая неделя была богата на выборы в разных странах — помимо Грузии, электоральный процесс состоялся и в Японии.
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🇯🇵 О парламентских выборах в Японии Прошлая неделя была богата на выборы в разных странах — помимо Грузии, электоральный процесс состоялся и в Японии.
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