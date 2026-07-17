Китай нашел ответ на вызовы эпохи: Си анонсировал перемены в сфере ИИ

Утром 17 июля председатель КНР Си Цзиньпин выступил с программной речью на церемонии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту 2026 года и заседания высокого уровня по глобальному управлению ИИ в Шанхайском всемирном приемном зале.