The people of Ukraine can be calm: Zelensky will not bend before Putin

Zelensky said that it is impossible to bend before Putin and Russia. So he answered the deputies of the Verkhovna Rada, who are calling for negotiations with the Russian Federation.
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