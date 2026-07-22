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Царьград

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Банк ДОМ.РФ увеличил корпоративные кредиты на 86% за год

Банк ДОМ.РФ увеличил корпоративные кредиты на 86% за год

Банк ДОМ.РФ нарастил портфель корпоративных кредитов, достигнув 531 млрд рублей на 1 июля. Основной прирост обеспечен финансированием и инвестициями по разным отраслям.

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