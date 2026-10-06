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Русская Семёрка

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Победная «вечеринка» 9 мая: чем советские военачальники поразили американцев

В мае 1945 года Берлин представлял собой не просто груду камней, а эпицентр мировой политики. Пока в подземельях рейхсканцелярии еще тлели остатки нацистской верхушки, на улицах разрушенного города уже вовсю хозяйничали победители.

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