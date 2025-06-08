Бойцы ВС РФ развернули флаги России при заходе в Днепропетровскую область

Появились кадры захода российских бойцов в Днепропетровскую область. Видео опубликовали «Известия». На кадрах видно, что бойцы группировки войск «Центр» протаранили на автомобиле колючую проволоку, а затем развернули российский триколор.
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