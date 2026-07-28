Хлеб наш оберег

Хлеб – не просто еда. Задумывались ли вы когда-нибудь, почему в нашем языке до сих пор живут выражения «хлебом-солью встречать», «отрезанный ломоть» или «даром хлеб есть»? Для нас сегодня хлеб — это привычный продукт на столе, основа рациона.