Хлеб наш оберег

Хлеб – не просто еда. Задумывались ли вы когда-нибудь, почему в нашем языке до сих пор живут выражения «хлебом-солью встречать», «отрезанный ломоть» или «даром хлеб есть»? Для нас сегодня хлеб — это привычный продукт на столе, основа рациона.
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