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Новичку «Индианы» Джарасу Уокеру пришлось оплатить счет на 8 605 долларов за командный ужин

Новичку «Индианы» Джарасу Уокеру пришлось оплатить счет на 8 605 долларов за командный ужин

Баскетболисты «Индианы» провели «посвящение» на командном ужине, предоставив возможность оплатить чек за мероприятие новичку команды Джарасу Уокеру, выбранному под 8-м пиком на драфте-2023.

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