“European leaders know they can’t stop courting Donald Trump. But as the U.S. president menaces Ukraine and offers Russian an economic lifeline, they are preparing for a world where he effectively sides with Moscow,” Bloomberg reports.
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