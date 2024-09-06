Суд запретил любые сделки с акциями Райффайзенбанка

Арбитражный суд Калининградской области наложил арест на акции российского Райффайзенбанка в качестве обеспечения по иску МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед», говорится в сообщении австрийской Raiffeisen Bank International (RBI).
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