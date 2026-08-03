Глава ОП Буданов: США выяснят, могут ли продолжиться переговоры по Украине

США в ближайшие недели попытаются выяснить, возможно ли продолжить мирные переговоры по Украине. Об этом заявил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов), сообщает ТСН.
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