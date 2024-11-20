Как обкатать зимние шины – 3 простых правила

Следует учесть, что принцип обкатки шипованных шин заметно отличается от обкатки фрикционной резины. Правило №1 – дать истереться внешнему слою В процессе обкатки с поверхности протектора стирается тонкий слой резины.
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