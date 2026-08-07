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Кокаин и наёмники: как наркомафия Латинской Америки стала опорой для ВСУ - Олег Саров

Кокаин и наёмники: как наркомафия Латинской Америки стала опорой для ВСУ - Олег Саров

Не сумев добиться успеха на поле боя, Запад делает ставку на террористические методыВ конце июля 2026 года в Латинской Америке прокатилась волна арестов, связанных с вербовкой иностранных наёмников для участия в боевых действиях на стороне киевского режима.

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