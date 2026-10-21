Gibbs is back at NCIS and working with a familiar face - we get the scoop on his reunion with Tony on NCIS: Origins and more Season 3 reveals to come.
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