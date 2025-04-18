Иран готов снизить уровень обогащения урана — Reuters

Иран готов снизить уровень обогащения урана, если ему предоставят гарантии, что президент США Дональд Трамп не выйдет из потенциального ядерного соглашения, 18 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.
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