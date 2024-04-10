Виталий Милонов: Участие в Олимпиаде под нейтральным флагом – это предательство

Милонов назвал участие в Олимпиаде под нейтральным флагом актом предательства. "Для меня, как и для многих других русских людей, выступление наших спортсменов под нейтральным флагом неприемлемо", - подчеркнул парламентарий.
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