Тото Вольфф: «Лучшего состава, чем Хэмилтон и Расселл, я не мог бы желать»

Тото Вольфф рассказал об идеальном составе «Мерседеса» в лице Джорджа Расселла и Льюиса Хэмилтона. «Мы знали, что Джордж очень хорош – достаточно посмотреть на результаты.

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