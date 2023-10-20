Глава МИД Украины: США будут поставлять Киеву ракеты ATACMS на постоянной основе

АЛ

Александр Лепаев

отправьте в америку пару ракет. пусть они также почувствуют что чувствует Российский народ. или совсем слабо. попросите Корейского президента он отправит без сомнений и жалости.он их может напугать вусмерть. а мы только словом в которые уже даже среди наших людей никто не верит.