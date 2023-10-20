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Глава МИД Украины: США будут поставлять Киеву ракеты ATACMS на постоянной основе

Глава МИД Украины: США будут поставлять Киеву ракеты ATACMS на постоянной основе

США пообещали Украине постоянные поставки дальнобойных ракет ATACMS. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя информацию о передаче Киеву дальнобойных ракет американского производства.

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Комментарии
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АЛ
Александр Лепаев
отправьте в америку пару ракет. пусть они также почувствуют что чувствует Российский народ. или совсем слабо. попросите Корейского президента он отправит без сомнений и жалости.он их может напугать вусмерть. а мы только словом в которые уже даже среди наших людей никто не верит.
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