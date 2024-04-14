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Судейские записки боя Царукян − Оливейра: Арман единогласно забрал второй раунд и большинством голосов − третий

В Лас-Вегасе (Невада) идет главный кард турнира UFC 300, в рамках которого прошел бой в легком весе между Арманом Царукяном и Чарльзом Оливейрой.

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