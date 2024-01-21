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В России предложили расширить круг лиц, имеющих право на отсрочку наказания

В России предложили расширить круг лиц, имеющих право на отсрочку наказания

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила внести изменения в федеральное законодательство с целью разрешить женщинам, которые воспитывают детей в возрасте до 18 лет и приговорены к лишению свободы, просить об отсрочке наказания за нетяжкие преступления до достижения детьми совершеннолетия независимо от наличия статуса одинокого родителя.

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Комментарии
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F I
а &quot;не тяжкие &quot; это как ?
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