В России предложили расширить круг лиц, имеющих право на отсрочку наказания

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила внести изменения в федеральное законодательство с целью разрешить женщинам, которые воспитывают детей в возрасте до 18 лет и приговорены к лишению свободы, просить об отсрочке наказания за нетяжкие преступления до достижения детьми совершеннолетия независимо от наличия статуса одинокого родителя.