В России предложили расширить круг лиц, имеющих право на отсрочку наказания

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила внести изменения в федеральное законодательство с целью разрешить женщинам, которые воспитывают детей в возрасте до 18 лет и приговорены к лишению свободы, просить об отсрочке наказания за нетяжкие преступления до достижения детьми совершеннолетия независимо от наличия статуса одинокого родителя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии