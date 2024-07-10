Генерал НАТО признал, что ВС России умело адаптируются к вызовам на Украине

Российские силы умело адаптируются к вызовам, с которыми сталкиваются на Украине, заявил глава Европейского командования США генерал Кристофер Каволи 10 июля, выступая на конференции в США, которую транслировал сайт НАТО.
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