Глава СК Бастрыкин потребовал выяснить, почему на Кубани сносят дома без компенсаций

Жители требуют восстановить справедливость и принять меры.Александр Бастрыкин, глава СК России, распорядился подготовить отчёт по делу массовой жалобы жителей Краснодарского края относительно признания их недвижимости незаконно возведёнными объектами и последующего принудительного сноса без предоставления компенсаций.
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