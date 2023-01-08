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Агент Давыдова: «Денис остается в профессиональном футболе. Медиалига была лишь для поддержания тонуса»

Агент форварда «Химок» и Reality Дениса Давыдова прокомментировал будущее игрока. «Денис остается в профессиональном футболе, у него контракт с «Химками», уходить из профессионального футбола он не собирается.

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