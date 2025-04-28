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Татар-информ

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Как татарстанцы могут увеличить размер пенсии

Как татарстанцы могут увеличить размер пенсии

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» В Татарстане размер страховой пенсии по старости зависит от двух основных факторов: трудового стажа и уровня официальной заработной платы, с которой производились взносы в пенсионную систему.

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