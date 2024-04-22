Секреты шефа: правильная соль и нежное мясо на гриле Ирэн ОрлонскаяСезон мяса на гриле начался, и это время для настоящих ценителей гастрономии! Пришло время запастись углем, шампурами и решетками, чтобы можно было насладиться вкусом ароматного шашлыка и мяса, приготовленного на углях.
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