Секреты шефа: правильная соль и нежное мясо на гриле Ирэн ОрлонскаяСезон мяса на гриле начался, и это время для настоящих ценителей гастрономии! Пришло время запастись углем, шампурами и решетками, чтобы можно было насладиться вкусом ароматного шашлыка и мяса, приготовленного на углях.