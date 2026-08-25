Во Внуково неожиданно сел транспортный самолёт C-17 Globemaster ВВС США В московский аэропорт Внуково прилетел военно-транспортный самолёт ВВС СШ.
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Во Внуково неожиданно сел транспортный самолёт C-17 Globemaster ВВС США В московский аэропорт Внуково прилетел военно-транспортный самолёт ВВС СШ.
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