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ВС РФ отбросили на юг и на запад штурмовые группы ВСУ у Синьковки и Тернов

ВС РФ отбросили на юг и на запад штурмовые группы ВСУ у Синьковки и Тернов

Начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский заявил, что подразделения группировки российских войск отразили на купянском направлении в общей сложности пять атак и контратак штурмовых групп двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Синьковки в Харьковской области и Тернов в Донецкой народной республике (ДНР).

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