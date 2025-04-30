Стас Намин стал гражданином Армении

Стас Намин обрёл вторую родину: музыкант раскрыл причины получения армянского гражданства. Эпатажный музыкант и продюсер Стас Намин (настоящее имя – Анастас Микоян-младший), известный своим неординарным взглядом на мир, официально стал гражданином Армении.
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