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Стас Намин стал гражданином Армении

Стас Намин стал гражданином Армении

Стас Намин обрёл вторую родину: музыкант раскрыл причины получения армянского гражданства. Эпатажный музыкант и продюсер Стас Намин (настоящее имя – Анастас Микоян-младший), известный своим неординарным взглядом на мир, официально стал гражданином Армении.

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iv
igor vinogradov
пиздун
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