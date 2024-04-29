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Военные новости ★ спецоперация

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Financial Times: Агенты китайской разведки пытаются выведать военные секреты Франции через французских моряков

Financial Times: Агенты китайской разведки пытаются выведать военные секреты Франции через французских моряков

Агенты китайской разведки заполонили Францию, пытаясь выведать военные секреты республики. По данным французских спецслужб, в последнее время участились попытки вербовки военнослужащих французской армии и ВМС со стороны представителей второго отдела Министерства государственной безопасности КНР.

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