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Президент Польши Навроцкий призвал ФРГ выплатить репарации для укрепления армии

Президент Польши Навроцкий призвал ФРГ выплатить репарации для укрепления армии

Германии следует выплатить Польше репарации, которые Варшава направит на укрепление армии. С таким призывом к Берлину обратился президент республики Кароль Навроцкий.

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