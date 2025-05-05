«Цифры Победы»: в Москве представили сборник, в котором собраны все данные о ВОВ

МОСКВА, 5 мая, ФедералПресс. Уникальный сборник «Цифры Победы» презентовали в Москве. В нем были собраны все доступные данные о Великой Отечественной войне, включая информацию о потерях, мобилизации, деятельности партизанских отрядов и много других сведений.