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Газета «Культура»

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Голикова назвала основной возраст держателей «Пушкинской карты»

Голикова назвала основной возраст держателей «Пушкинской карты»

На встрече в национальном центре «Россия» в рамках проекта «С чего начинается Родина» вице-премьер Татьяна Голикова поделилась данными о предпочтениях держателей «Пушкинской карты».

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