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Онана указывал игрокам «Арсенала», в какой угол бить, во время серии пенальти. Габриэл забил туда и жестами показал вратарю «МЮ», что ему надо молчать

Онана указывал игрокам «Арсенала», в какой угол бить, во время серии пенальти. Габриэл забил туда и жестами показал вратарю «МЮ», что ему надо молчать

После поражения «Манчестер Юнайтед» в основное время товарищеского матча с «Арсеналом» (1:2) состоялась заранее запланированная серия пенальти.

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