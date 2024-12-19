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Ложный ребенок: как аферисты получают маткапитал на несуществующих детей

Ложный ребенок: как аферисты получают маткапитал на несуществующих детей

Ложный ребенок: как аферисты получают маткапитал на несуществующих детей Ирина ВальковаВ последнее время в России обнаружена тревожная тенденция: мошенники научились обходить законодательные лазейки, оформляя рождение несуществующих детей и получая на них материнский капитал и социальные пособия.

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