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Россиян предупредили о популярных схемах мошенничества в майские праздники

Россиян предупредили о популярных схемах мошенничества в майские праздники

Директор по информационным технологиям компании «EdgeЦентр» Сергей Липов предупредил в беседе с RT, что в период майских праздников, особенно во время массовых мероприятий и празднований, таких как 9 Мая, возрастает риск столкнуться с различными видами мошенничества.

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