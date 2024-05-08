Россиян предупредили о популярных схемах мошенничества в майские праздники

Директор по информационным технологиям компании «EdgeЦентр» Сергей Липов предупредил в беседе с RT, что в период майских праздников, особенно во время массовых мероприятий и празднований, таких как 9 Мая, возрастает риск столкнуться с различными видами мошенничества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии