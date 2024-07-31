Государственная поддержка способствует эффективной работе сельскохозяйственных предприятий Камчатки

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов провел рабочую встречу с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут, чтобы обсудить состояние и перспективы развития агропромышленного комплекса (АПК) в регионе.
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