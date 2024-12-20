Россия и Монголия намерены развивать сотрудничество в сфере образования

В преддверии 26-го заседания Межправительственной Российско-Монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Минпросвещения России состоялась встреча представителей ведомства с делегацией Министерства образования Монголии.
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