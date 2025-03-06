Экономист Эрчин: стоимость отдыха в Турции может стать благоприятной для россиян

Цены на отдых в Турции могут стать благоприятными для российских туристов к летнему сезону из-за продолжающегося процесса дезинфляции, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение турецкого экономического обозревателя Мустафы Реджепа Эрчина.