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RT Russia

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Демограф Чурилова: для повышения рождаемости нужна комплексная поддержка семей

Демограф Чурилова: для повышения рождаемости нужна комплексная поддержка семей

Одной меры, которая могла бы надолго изменить тенденции рождаемости, не существует. Государствам необходимо сочетать финансовую поддержку семей с помощью в совмещении родительства и работы, рассказала в беседе с RT заведующая Международной лабораторией исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ Елена Чурилова.

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