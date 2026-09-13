Демограф Чурилова: для повышения рождаемости нужна комплексная поддержка семей

Одной меры, которая могла бы надолго изменить тенденции рождаемости, не существует. Государствам необходимо сочетать финансовую поддержку семей с помощью в совмещении родительства и работы, рассказала в беседе с RT заведующая Международной лабораторией исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ Елена Чурилова.