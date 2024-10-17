Ставки не пугают: россияне продолжают брать рыночную ипотеку

К 13 октября средневзвешенная рыночная ставка по ипотеке на новостройки в топ-20 банках достигла 23,08%, на вторичное жилье - 22,34%, свидетельствуют оперативные данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).
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