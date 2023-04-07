Активист Валет: пенсионная реформа во Франции может обернуться социальным взрывом

Ситуация с пенсионной реформой во Франции может обернуться социальным взрывом. Это может случиться в ближайшее время, предположил основатель политического ядра движения «желтых жилетов» — ассоциации «Граждане в желтых жилетах» Тьерри-Поль Валет.