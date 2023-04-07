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Активист Валет: пенсионная реформа во Франции может обернуться социальным взрывом

Активист Валет: пенсионная реформа во Франции может обернуться социальным взрывом

Ситуация с пенсионной реформой во Франции может обернуться социальным взрывом. Это может случиться в ближайшее время, предположил основатель политического ядра движения «желтых жилетов» — ассоциации «Граждане в желтых жилетах» Тьерри-Поль Валет.

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