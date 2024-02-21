"Леня два процента": кто финансирует Леонида Слуцкого?

Выборы Президента все ближе, кандидаты от партий пустились во все тяжкие - кто во что горазд. Особенно "впечатляет" Леонид Слуцкий - он настолько паразитирует на образе Владимира Жириновского, что правильней было бы выдвинуть кандидатом цифровую копию последнего.