"Леня два процента": кто финансирует Леонида Слуцкого?

Выборы Президента все ближе, кандидаты от партий пустились во все тяжкие - кто во что горазд. Особенно "впечатляет" Леонид Слуцкий - он настолько паразитирует на образе Владимира Жириновского, что правильней было бы выдвинуть кандидатом цифровую копию последнего.
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