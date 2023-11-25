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ВС РФ сорвали выдвижение пехоты ВСУ на южнодонецком направлении

ВС РФ сорвали выдвижение пехоты ВСУ на южнодонецком направлении

Российские военные сорвали выдвижение группы пехоты Вооружённых сил Украины, а также пресекли две попытки ротации подразделений украинских войск на южнодонецком направлении, заявил руководитель пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

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