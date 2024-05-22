Концерт Хелависы на крыше Roof Place

На тёплый майский вечер на крыше Roof Place объявляется «хелависник»! Основательница группы «Мельница» выступит в камерном акустическом формате вместе с гитаристом Сергеем Вишняковым, представив творения разных периодов своего творчества.
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